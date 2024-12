Feedpress.me - Tragedia a Bari, ucciso un giovane nella piazza di Sannicandro

Undi 19 anni è stato freddato a colpi di pistola nei pressi di un OpenShop24 in corso Vittorio Emanuele III, in pieno centro , adi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di Modugno, che stanno cercando di fare luce sulla vicenda. Sarà fondamentale la visione delle immagini di video sorveglianza della zona per poter dare un volto a chi ha premuto il grilletto..