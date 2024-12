Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-12-2024 ore 09:00

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni frequente alla formazione di rallentamenti e code nelle ore di maggiordurante il periodo natalizio per migliorare l’accesso alle vie del centro in servizio anche quest’anno le due linee buste circolari gratuite free uno e sui due la prima in partenza da Termini la seconda da Piazzale dei Partigiani entrambe consentono di raggiungere velocemente Largo Chigi le linee saranno operative tutti i giorni fino al 6 gennaio con orario compreso tra le 9 e le 21 sempre fino al 6 gennaio le ZTL di centro storico e Tridente saranno attive dalle 6:30 alle 20 stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e dei giorni festivi ad esclusione 25 dicembre fino al prossimo 20 dicembre per lavori notturni chiusura tra le 21 e le 6 del mattino del sottovia Ignazio Guidi e del sottovia Corso d’Italia in direzione piazzale Flaminio deviat e anche le linee bus 89 490 e 495 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito