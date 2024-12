Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-12-2024 ore 08:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra il bivio per la diramazionenord e la via Nomentana a seguire ancora tra Casilina e doppia sempre percode anche in carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina trafficato il tratto Urbano dellaL’Aquila con code tra Tor Cervara e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana & via dei Campi Sportivi e verso lo stadio Olimpico ed ancora tra Corso di Francia & via Salaria in direzione San Giovanniin coda sulla via Flaminia Labaro via dei Due Ponti verso il centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra via Radicofani è l’uscita per la tangenziale est sulla via Pontinain coda tra di Decima il raccordo in direzione disegnalato anche un incidente all’altezza di Mostacciano maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sitopunto luce day.