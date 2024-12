Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-12-2024 ore 08:00

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia rallentamenti e code anche sul tratto Urbano dellaL’Aquila tra il raccordo e la tangenziale est In quest’ultima direzione code sulla stessa tangenziale Tra via Salaria e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico si rallenta sulla via Pontina tra Castel di Decima Spinaceto in direzione dimaggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it è tutto per questo aggiornamento Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità