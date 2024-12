Genovatoday.it - Torna la “Genova Band Parade”, musica e atmosfera natalizia per le vie del centro

Leggi su Genovatoday.it

Domenica 22 dicembree allegria invaderanno ancora una volta le strade genovesi grazie alla “”. Per un Natale sempre più itinerante nelle vie e nelle piazze, non poteva mancare la consueta animazione dellee cittadine, che porteranno festa e divertimento in un vero e.