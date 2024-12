Tony Effe fuori dal capodanno di Roma per il cantante è danno d’immagine

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Stupore e dispiacere" per l'annuncio e poi l'invito a non esibirsi dial concerto didial Circo Massimo. In una nota congiunta di Vivo Concerti srl, Friends&Partners spa e Pegaso management, rispettivamente promoter dei live di, organizzatori del concerto di(sia Vivo Concerti che Friends .