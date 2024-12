Tony Effe fuori dal capodanno di Roma, per il cantante è "danno d'immagine"

Leggi su .com

(Adnkronos) – "Stupore e dispiacere" per l'annuncio e poi l'invito a non esibirsi dial concerto didial Circo Massimo. In una nota congiunta di Vivo Concerti srl, Friends&Partners spa e Pegaso management, rispettivamente promoter dei live di, organizzatori del concerto di(sia Vivo Concerti che Friends .L'articolodaldi, per ilè “” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.