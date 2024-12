Veronasera.it - The New Saints Band in concerto al Trend-Up

Leggi su Veronasera.it

Venerdì 20 dicembre dalla ore 21 la THE NEWvi aspetta al-UP di Negrar per una serata a tutto ritmo.Il loro repertorio si ispira alla musica che va dagli anni '60 agli anni '90 spaziando dal classic rock al rhythm & blues, dal pop alla muica leggera italiana e per finire alla.