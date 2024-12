Lanazione.it - Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, appuntamento con Il Giuocatore di Carlo Goldoni

Arezzo, 17 dicembre 2024 – Secondo, mercoledì 18 dicembre, per la stagione deldicon Ildi, adattato e diretto da Roberto Valerio, con Alessandro Averone, Mimosa Campironi, Franca Penone, Nicola Rignanese, Massimo Grigo, Davide Lorino, Roberta Rosignoli,Valiani, una produzione Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale. La riscrittura del grande classico diè un vivido studio di caratteri, tratteggiati con brio e precisione, che compongono il ritratto di un’intera società, con le sue virtù e, soprattutto, i suoi vizi. Protagonista Florindo che, divorato dalla passione per il gioco, perde i soldi, le amicizie, l’amore della promessa sposa Rosaura e non esita a promettere di sposare la vecchia e ricca Gandolfa, pur di ottenere i soldi per continuare a giocare ancora.