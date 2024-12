Sbircialanotizia.it - Taylor Mega a Belve: “Io sfasciafamiglie? Fedez e Ferragni erano già al capolinea”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Due rapper insieme a Sanremo? "Siamo alla frutta: uno fa belle canzoni ma l'altro non sa cantare" "Non sono una"., al secolo Elisia Todesco, si racconta anell'appuntamento di oggi, martedì 17 dicembre, in prima serata su Rai 2. L'influencer è tra gli ospiti della quinta e ultima puntata del programma .