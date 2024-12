Fanpage.it - Sydney Sweeney vittima di body shaming sui social: “Ha un corpo orribile”. La risposta dell’attrice

Leggi su Fanpage.it

è statadisui: l'attrice è stata attaccata per via del suo aspetto fisico, ritenuta "troppo grossa" e "con unorribile". Lain un video su Instagram, in cui mostra il cambiamento a cui si è sottoposta per il personaggio della pugile Christy Martin.