Quotidiano.net - Sviluppo rinnovabili: dalla Bei 243 milioni

La Banca europea per gli investimenti (Bei) finanzia il gruppo Erg (in foto l’ad Paolo Merli) con 243di euro per promuovere lodi energia rinnovabile in Italia, Francia e Germania. Il finanziamento green della Bei supporterà gli investimenti di Erg in linea con il piano industriale 2024-2026.