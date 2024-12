Fanpage.it - Svelato il mistero dei droni in New Jersey: non sono Ufo, bastava alzare prima gli occhi al cielo

Negli ultimi giorni i social siriempiti con migliaia di video di luci non identificate che attraversavano i cieli del New. Alla fine la spiegazione è stata molto semplice: non si trattava di Ufo (più correto Uav) ma di oggetti che si posavvistare tranquillamente nei nostri cieli. Il problema è solo che forsediventati un po' troppi.