Sulla neve ma con stile

Arriva un Natale tutto da scoprire per gli amanti dello sport anche d'inverno. E quando si parla di freddo lo sguardo si sposta verso le montagne dove entra nel vivo la stagione sciistica. Ma per presentarsi sulle piste bisogna essere accessoriati. Ecco qualche idea regalo per gli amanti degli sport invernali. Si parte dal Maverick 115 CTI di Atomic, è uno sci freeride aggressivo e versatile per il fuoripista. Altra opzione è la giacca da sci isolante Brilliant Salomon, realizzata con l'86% di tessuto esterno riciclato e con un trattamento idrorepellente privo di PFC. Sulle piste mai dimenticare la sicurezza. Sempre Salomon propone il suo casco con visiera OSMO Pro SIGMA PHOTO, perfetto per tutte le condizioni atmosferiche.