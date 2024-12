Secoloditalia.it - Stupro di Capodanno a Roma, condannato a 5 anni e mezzo. “Non mi ammazza niente, io rido sempre”

Stuprò una sedicenne in una villino a, in zona Primavalle, la notte didi quattrofa. I giudici della quinta sezione collegiale dihannoPatrizio Ranieri 5. La procura, dopo aver chiesto e ottenuto il giudizio immediato, aveva sollecitato una condanna a 12e sei mesi. Secondo l’accusa, Ranieri e altri ragazzi, alcuni minorenni all’epoca dei fatti, avrebbero compiuto abusi sulla 16enne approfittando del suo stato di incoscienza dovuto all’assunzione di alcol e droghe. Per questa vicenda due minorenni sono già sotto processo mentre per un altro maggiorenne i pm hanno chiesto il rinvio a giudizio.a 5“A quasi quattrodi distanza da uno degli stupri più brutti avvenuti asi arriva a una sentenza che comunque prevede una condanna a cinque