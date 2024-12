Latinatoday.it - Strade: “A breve termineranno i lavori in via Isonzo”. I prossimi interventi del Comune

Leggi su Latinatoday.it

, già entro la fine della settimana idi manutenzione in corso in via. A scandire il cronoprogramma è stato l’assessore aiPubblici, e vicesindaco deldi Latina, Massimiliano Carnevale, che questo pomeriggio ha effettuato un sopralluogo lungo la.