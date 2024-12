Sbircialanotizia.it - Stefano De Martino, il divorzio da Belen: “Non ci sarà un ritorno di fiamma”

A Vanity Fair: "Sanremo mi piacerebbe, mi prendo il tempo per arrivarci preparato" "Non succederà più undi". Lo ha dettoDesul rapporto con l'ex moglieRodriguez. Il ballerino e conduttore alla guida del gioco a premi più popolare della televisione italiana, 'Affari tuoi', si è raccontato in un'intervista .