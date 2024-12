Lanazione.it - Stasera la dodicesima edizione del Pisa Gospel Festival

, 17 dicembre 2024 - Si terràla 12ªdelal teatro Verdi, a partire dalle 21. L’evento, intitolato "Singing Love Together", è organizzato dal coro "Voices of HeavenChoir". Quest’anno il palco ospiterà come special guest le "Harlem Sisters of" provenienti da Harlem (New York), gruppo di fama internazionale che con il loro talento e le loro voci potenti promettono di regalare una serata emozionante e coinvolgente. L’evento non sarà solo un'occasione di musica e festa, ma anche di solidarietà: il ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione La Vita Oltre lo Specchio, da oltre 10 anni impegnata nel supporto alle persone affette da disturbi alimentari. I biglietti sono disponibili su Vivaticket e possono essere acquistati online.