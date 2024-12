Romatoday.it - Spigola e broccoli romaneschi in crosta: il consiglio dello Chef Fabio Campoli per Natale

Leggi su Romatoday.it

Con l'avvicinarsi delle festività, molte famiglie iniziano a pensare a cosa portare in tavola, soprattutto per il 24 e il 25 dicembre. Le aperture straordinarie, previste ogni sabato del mese e, in via eccezionale, il 24 e il 31 dicembre dalle 7:00 alle 12:00, offrono un'occasione speciale per.