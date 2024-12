Ilprimatonazionale.it - Spieghiamo al Foglio perché Marinetti è tutto tranne che un “pessimo scrittore”

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 17 dic – Che il futurismo non sia morto di un lento morire, ma che sia ancora oggi problematico e quindi vivo, lo dimostrano le recenti polemiche e incomprensioni sorte intorno alla mostra ad esso dedicata presso la Galleria Nazionale di Roma. Ultima in ordine di tempo quella apparsa su Ilcontro.La tiritera delcontroQualche giorno fa Alfonso Berardinelli su Ilha fatto una lunga tiritera su, definendolo di volta in un volta un “”, un “retore” e “uno degli inventori del fascismo”. Tra l’altro chiedendosi cosa sarebbe stato il fascismo senza, evitando però di rispondere se non per dire che “senza lo stile futuristico, senza l’ideologia che conteneva, il fascismo non sarebbe stato ‘formalmente’ possibile, gli sarebbero mancati gestualità e carattere”.