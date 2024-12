Ilgiornaleditalia.it - Speleologa Ottavia Piana raggiunta da 20 soccorritori a 585m di profondità, portata in barella tra i cunicoli - VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Tempi previsti per l’uscita ancora 36/48 ore. La donna ha gambe e ossa del viso fratturate, ed ha promesso di non tornare più in una grotta Laè statada circa 20all'interno dell'abisso della grotta di Bueno Fonteno. Come si vede in un, l