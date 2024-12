Tg24.sky.it - Speleologa intrappolata, Ottavia Piana è stabile. Altre 36-48 ore per liberarla

Leggi su Tg24.sky.it

Serviranno ancora 36-48 ore per l'uscita delladalla grotta Abisso Bueno Fonteno. A dirlo sono le stime del Soccorso Alpino e Speleologico che dal primo momento dell’incidente è in contatto con la donna. "Le condizioni dell'infortunata, costantemente monitorata dal personale sanitario del soccorso alpino e speleologico, sono stabili”. Queste sono le ultime informazioni arrivate questa mattina dai soccorritori. Le comunicazioni tra l'esterno e l'interno della grotta sono garantite da un cavo telefonico che è stato posizionato lungo tutto il percorso. "Parla molto poco, ma dice che non entrerà più più in una grotta", ha riferito il dottor Rino Bregani, medico del Soccorso alpino, che l'ha visitata. La donna ha spiegato di voler "abbandore la speleologia per sempre".