Spacciavano droga ai ragazzini | due arresti in centro

Vendevanoaie usavano la cucina della loro casa instorico come negozio per la cessione al dettaglio. La squadra mobile della polizia, coordinata dal dirigente Paolo Badioli, ha smantellato una piccola centrale dello spaccio. A gestire lo smercio di hashish due ragazzi italiani di 22 e 25 anni che giovedì scorso sono finiti in manette. Sul tavolo da pranzo, pronta per essere ceduta e in parte già divisa in dosi, gli agenti hanno trovato circa 40 grammi di hashish. Quando i poliziotti si sono presentati alla porta della loro casa i due coinquilini pusher erano intenti in un’operazione di vendita al dettaglio. L’acquirente, un 15enne pesarese, stava per comprare una dose da consumare durante il week end probabilmente in compagnia degli amici. Ieri mattina, in tribunale a Pesaro, si è svolta l’udienza di convalida.