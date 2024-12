Perugiatoday.it - Spacca il braccialetto elettronico e lo lancia contro i carabinieri: arrestato

Leggi su Perugiatoday.it

hanno, in flagranza di reato, un 52enne residente a Spoleto. L'uomo ha danneggiato ile lo hato. Il giudice ha applicato per lui la misura cautelare in carcere.