Trevisotoday.it - Sofiya, parla la sorella di Pascal: «Non può essere stato lui, indagini molto lacunose»

Leggi su Trevisotoday.it

«Non può. Io non ho in tasca la verità e i dubbi vengono a tutti. Mi basterebbe però che il nome di mio fratello non venisse associato alla morte di. La Procura non ha svolto lecome dovevanofatte, per loroè morto e quindi l'assassino non può.