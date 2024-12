Ilgiornaleditalia.it - Sma, esperti: "Storia patologia rivoluzionata ma non in tutte le regioni"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

'In pochi anni 3 nuove terapie ma screening neonatale ancora non disponibile in tutto il territorio nazionale' Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - L'atrofia muscolare spinale, nota come Sma, "è una malattia genetica autosomica recessiva in cui entrambi i genitori sono portatori sani della mala