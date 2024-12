Arezzonotizie.it - Skills on stage

Leggi su Arezzonotizie.it

Un’intera giornata di eventi per celebrare la creatività e le competenze dei giovani del Casentino, grazie al progetto “on” finanziato dal fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio e ANCI. L' Ente capofila è l'Unione dei Comuni Montani del Casentino in.