Lapresse.it - Siria, dopo 12 anni riapre l’ambasciata francese

La bandieraè stata issata aldi Damasco martedì 17 dicembre, un gesto simbolico da parte di Parigi che ha confermato che un alto diplomatico è arrivato inper la prima volta12per tenere colloqui con la nuova amministrazione del Paese.L’Unione Europea ha annunciato che intende riaprire il suo ufficio a Damasco in seguito a “primi contatti costruttivi” tra un inviato e i nuovi rappresentanti dellai colloqui in Turchia con il presidente Recep Tayyip Erdogan, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha affermato che l’Ue desidera anche “rafforzare il nostro impegno nella ripresa rapida, compresi i servizi di base come elettricità, acqua e infrastrutture”.Anche i diplomatici britci anno incontrato il leader del gruppo militante che ha rovesciato il regime di Bashar al-Assad.