Lapresse.it - Siria: al-Jolani, milizie saranno sciolte e si uniranno all’esercito

Leggi su Lapresse.it

Abu Mohammed al-, leader del gruppo Hayat Tahrir al-Sham (Hts) che ha rovesciato il presidenteno Bashar al-Assad, ha annunciato che ledi opposizione nel Paesee i loro combattenti sialle unità dell’esercito regolare. “Le fazionie i combattenti addestrati per unirsi ai ranghi del ministero della Difesa, e tuttisoggetti alla legge”, ha detto in una dichiarazione pubblicata su Telegram, che ora usa il suo vero nome Ahmed al-Sharaa, come riportano i media arabi.“Necessario contratto sociale tra Stato e fedi”Al-ha sottolineato anche la necessità di formulare un “contratto sociale” che colleghi lo Stato a tutte le fedi per garantire il raggiungimento della giustizia sociale e dell’unità nazionale. In una dichiarazione rilasciata lunedì sera, 16 dicembre, Al-Sharaa ha indicato che “ladeve rimanere unita e deve esserci un contratto sociale tra lo Stato e tutte le fedi per garantire la giustizia sociale”.