Foggiatoday.it - Sindaco vieta cibo a cani e gatti in centro: fermato dal Tar dopo l'opposizione dell'associazione

Leggi su Foggiatoday.it

In seguito a ricorso al Tar avanzato da Stop Animal Crimes Italia, per mezzo del proprio studio legale Muceli di Cagliari, contro l’ordinanza emessa daldi Serracapriola, del 18 settembre, cheva la somministrazione dinelabitato per motivi.