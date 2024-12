Sindaci Laziostop soldi a Stellantisnostro piano per esodi

Quotidiano.net - Sindaci Lazio,stop soldi a Stellantis,nostro piano per esodi

La consulta deidel Meridione del Lazio ha un progetto per reinserire nel lavoro gli operai che verranno licenziati da Stellantis e chiederanno al ministero guidato da Adolfo Urso di dare risorse ai Comuni. La richiesta è avanzata in una lettera che oggi porteranno all'incontro al ministero e al presidente Francesco Rocca. "Basta continuare a elargirea Stellantis. Siamo pronti e abbiamo i progetti per reinserire gli operai licenziati: si diano le risorse ai Comuni che possono stabilizzare i lavoratori", dice all'ANSA il sindaco di Cassino Enzo Salera, presidente della consulta deidel Lazio meridionale.