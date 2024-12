Quicomo.it - Siamo diventati virali anche quando gioca il Como, ecco perché

Leggi su Quicomo.it

Ieri tutti la stampa nazionale, e naturalmentebuona parte di quella internazionale, si è occupata del. E non tanto, o non solo, per la sua splendida vittoria casalinga contro la Roma allenata da Ranieri. Certo, vincere così, nei minuti di recupero, con la favola del primo gol in serie.