Si ribalta con l'escavatore e finisce nel fiume Adda: gravissimo un operaio

Un escavatore si èto nelall'altezza di Traona, in provincia di Sondrio. Si tratterebbe di un incidente sul lavoro in cui è stato coinvolto un 70enne trovato in arresto cardiocircolatorio.