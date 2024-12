Arezzonotizie.it - Si finse morto carbonizzato, per la Cassazione dovrà essere estradato in Albania

Leggi su Arezzonotizie.it

Il ricorso è stato rigettato dalla. Davide Pecorelli, l'uomo che si era fintoine che successivamente - come in un romanzo di avventura - era stato ritrovato in un gommone al largo dell'isola di Monte Cristo,.La corte di