Lapresse.it - Serie A, Lazio-Inter: dominio nerazzurro 6-0

Punteggio tennistico allo stadio Olimpico dove l’di Simone Inzaghi ha travolto ieri sera per 6-0 ladi Baroni nel monday night della sedicesima giornata diA. A cambiare il match è stato il rigore concesso ai nerazzurri per un fallo di mano di Gigot e poi trasformato da Calhanoglu. In seguito è stato un monologoista con le reti firmate da Dimarco, Barella, Dumfries, Carlos Augusto e Thuram. L’è ora a -3 in classifica dall’Atalanta, con una partita, quella di Firenze, ancora da recuperare.