Napolitoday.it - Serata in ricordo della Fabbrocini, raccolti 40mila euro per la ricerca contro il tumore del pancreas

Leggi su Napolitoday.it

"L’insegnamento di Gabriellaè fatto di impegno, innovazione, creatività. Con lei sono nati a Napoli ambulatori specialistici che sono un esempio per il mondo medico. Dalla Dermatologia etnica al Corpo ritrovato per i pazienti in oncoterapia. La prevenzione, a cominciare dai giovani.