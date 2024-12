Iodonna.it - Secondo una ricerca, l'82% dei cani e il 38% dei gatti riceveranno regali di Natale. Ma probabilmente saranno anche di più perchè ormai questa usanza si è trasformata a tutti gli effetti in una tradizione. Qualche idea per ispirarvi? La trovate qui insieme ai consigli per rendere meno stressante possibile questo periodo dell'anno per i nostri amici a quattro zampe