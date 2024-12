Frosinonetoday.it - Scontro tra due auto, una si ribalta: ferita una donna

Incidente questo pomeriggio tra una Seat ed una Fiat Idea a Cassino. Lo, che si è verificato in via Appa presso l'incrocio per via Campo dei Monaci, ha provocato il ferimento di unaresidente a Cervaro.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino.