Fanpage.it - Scompare nel nulla, il padre si suicida durante le ricerche ma lei ricompare: “Non sapevo nulla”

Le prime parole pubbliche di Hannah Kobayashi, la 30enne statunitense che era scomparsa nelmettendo in allarme parenti e amici per un possibile rapimento che ha portato anche al suicidio del. "Non ero a conoscenza di tutto quello che stava accadendo" ha spiegato la donna.