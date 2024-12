Oasport.it - Sci alpino, una nuova pretendente per la classifica generale? La novità dalla Coppa Europa…

L’infortunio di Mikaela Shiffrin ha aperto inevitabilmente nuovi scenari in chiavedidel Mondo per il 2024-2025, rendendo la situazione incerta e con tante possibili incognite. In assenza di Petra Vlhova, oltre alle varie Federica Brignone, Lara Gut-Behrami e Sofia Goggia potrebbe emergere un’altraper la Sfera di Cristallo.Stiamo parlando di Camille Rast, attualmente leader della graduatoria overall a quota 287 punti grazie ad una striscia aperta di tre podi consecutivi tra Gurgl e Killington. La 25enne svizzera, dopo essersi ritrovata a livello tecnico, sembra essersi finalmente sbloccata anche sul piano psicologico (con la prima top3 nel circuito maggiore) e adesso può cominciare a fare punti pesanti soprattutto in slalom.Senza Shiffrin e Vlhova la tavola è apparecchiata per provare a collezionare risultati di spicco tra i pali stretti, inoltre Rast sta evidenziando uno stato di forma davvero notevole anche in gigante (è stata terza lo scorso 30 novembre a Killington) e ha dunque le carte in regola per giocarsi con buona costanza le posizioni di vertice in entrambe le specialità tecniche.