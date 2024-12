Oasport.it - Sci alpino, i precedenti di Federica Brignone a St. Moritz: una vittoria tra tanti alti e bassi

La Coppa del Mondo di sci2024/2025 al femminile approda in Europa dopo la tappa della settimana scorsa a Beaver Creek, in Colorado. Si va a Sanktper due superG: la nota località svizzera ospiterà le principali protagoniste tra cui la nostrache ha cominciato più che discretamente la stagione con il successo in gigante a Soelden e qualche buon piazzamento in velocità.in passato a St.ha alternato grandissimi picchi ad altri risultati meno soddisfacenti. In tutta la sua carriera la valdostana ha vinto una volta sulla ‘Corviglia’ nel 2021 nel superG piuttosto rapido (da meno di un minuto) in cui trionfò in una bellissima doppietta con Elena Curtoni e il podio fu completato da Mikaela Shiffrin.Lo scorso anno si disimpegnò bene l’azzurra: concluse al terzo posto in discesa dietro solo a Mikaela Shiffrin e Sofia Goggia e quinta in superG quando stravinse proprio Goggia.