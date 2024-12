Ilfattoquotidiano.it - Schlein attacca la premier: “Scenda dal ring. Da una parte c’è il favoloso mondo di Ameloni dall’altra la realtà”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Signora presidente,dal. Questo è un luogo serio. Capisco la sua ricerca ossessiva del nemico per nascondere i vostri fallimenti, ma lei è la presidente di tutti gli italiani, e se lei avesse messo un euro in più sul Sistema sanitario nazionale per ogni volta che cioggi avremmo almeno liste di attesa più corte”. Così la segretaria del Pd Ellyaprendo il proprio intervento dopo le comunicazioni dellaMeloni alla Camera.“C’è ildida unac’è la, quella fotografata dai numeri. E i numeri non funzionano, sono il clamoroso fallimento del sua propaganda“, ha proseguitoindicando tra i fallimenti le politiche migratorie e i centri in Albania, la sanità, i fondi del Pnrr finora spesi, una serie di scelte fatte nella legge di bilancio, le politiche industriali.