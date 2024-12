Ilgiorno.it - Schianto sulla A4. Grave un 54enne

incidenteA4 Milano-Brescia tra Grumello del Monte e Seriate, in direzione di Milano, dove si sono registrati oltre 8 chilometri di coda a causa dell’impatto tra camion e un’auto. Ferito, dalle primissime informazioni, un uomo di 54 anni, alla guida dell’auto: è stato soccorso in codice rosso con gravi traumi al torace e al bacino e trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII. È successo poco prima delle 16,30. Scattato l’allarme, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato due ambulanze e l’elisoccorso che ha traportato il ferito in ospedale.