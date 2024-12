Vicenzatoday.it - Schianto auto-furgone: l'autocarro finisce rovesciato

Leggi su Vicenzatoday.it

Intorno alle 16.30 di martedì 17 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Laghi a Chiampo per lo scontro tra un’e unfinito: una persona ferita. La squadra dei vigili del fuoco arrivata dal distaccamento di Arzignano, ha messo in sicurezza i mezzi ed.