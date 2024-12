Ilgiornaleditalia.it - Savona, agriturismo vendeva olio di scarsa qualità spacciandolo per dop taggiasco, a processo imprenditori

La guardia di finanza ha scoperto la vendita di quasi ventimila litri fintamente "made in Italy". L'azienda inoltre smerciava il prodotto in nero La guardia di finanza di, dopo un’indagine economico-finanziaria, ha denunciato i gestori di un’azienda agrituristica per aver messo in vend