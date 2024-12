Ilrestodelcarlino.it - Saturno Guastalla, otto vittorie di fila

La(16) sale sull’volante, mantenendosi a punteggio pieno in Dr2 grazie al 75-53 interno con Luzzara (10). Il derby della Bassa è a senso unico, con Cani (16 punti) e Colla (12) a trascinare i padroni di casa e Pellegrini (14) a provare, invano, di far rientrare gli ospiti. Solida in 2ª piazza la Sampolese (14): 84-59 al Nubilaria (2) ispirato da Micucci (18) e Fontanesi (12); bene anche l’Icare Cavriago (10), che centra la 5ª vittoria di(83-59) al Pianella con 6 uomini in doppia cifra; a Sant’Ilario (8) cui non bastano i 25 punti di Greppi. Colpo dell’Heron Bagnolo (8), 69-53 a Campagnola (8) con 22 punti di La Rocca e 15 di Mariani Cerati, mentre le Gazze Canossa (10) si aggiudicano 62-53 la sfida con Castelnovo Monti (2) con 24 punti dello scatenato Benvenuti.