Sbircialanotizia.it - Sanzioni più basse per chi non ha pagato il saldo IMU 2024

Leggi su Sbircialanotizia.it

Chi non ha versato l’IMU entro il 16 dicembre potrà regolarizzare l’omissione con una sanzione ridotta. Le novità e gli importi dovuti IMU, arriva il primo banco di prova per le nuove. Anche alle imposte sulla casa si applicano le novità introdotte nell’ambito della riforma fiscale e, in particolare, con il decreto legislativo .