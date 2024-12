Quotidiano.net - Santalucia (Anm):: "Spiegheremo agli italiani le ragioni dello sciopero"

"Abbiamo creato un comitato di studiosi, non solo magistrati, per spiegare la nostra contrarietà alla riforma costituzionale della giustizia e useremo tutte le occasioni pubbliche per dirlo ai cittadini". Giuseppe(nella foto), presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, spiega il significato della mobilitazione decisa dall’Anm contro la riforma all’esame del Parlamento. "Il nostro sforzo sarà quello di contrastare una narrativa che non corrisponde alla verità. La riforma danneggia i rapporti tra i poteriStato e non migliora la giustizia". Poi, per quanto riguarda l’ipotesi: "Lo abbiamo messo in campo ma non ancora indetto, vedremo quando sarà opportuno farlo anche in base all’andamento dei lavori in Parlamento". La discussione con il governo "non si interrompe mai - spiega - e i rapporti con Nordio sono buoni, ma sulla riforma il dissenso è netto.