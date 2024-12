Sanremo, Conti annuncia 31 big in gara ma è uno scherzo

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 17 dic. (askanews) – Molto rumore per nulla, unoinutile e davvero fine a se stesso, di Carlo. “Domani saranno 31 i big che presenterò a Sarà. Anzi, saranno in due perché è una coppia” ha detto il direttore artistico del Festival durante la conferenza stampa di presentazione di Sarà, in onda mercoledì 18 dicembre in prima serata su Rai1. Più volte incalzato dai numerosi giornalisti presenti ha confermato l’inserimento di un nuovo concorrente alla Kermesse canora, anche se ha citato la sua toscanitá e Amici miei (nella sua mente sufficiente a fare intendere che fosse una burla). Poi sono iniziate a girare le voci di smentita, anche se dalla Rai non c’è stato un annuncio ufficiale. L'articolo31 big inma è unoproviene da Ildenaro.