Sanremo 2025 Bianca Guaccero in pole per ‘PrimaFestival’

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –, secondo quanto appreso dall'Adnkronos, è inposition per la conduzione di 'PrimaFestival', la striscia quotidiana che va in onda nei giorni di, su Rai1, in access prime time. Il programma, giunto alla nona edizione, porta il pubblico alla scoperta delle curiosità del Festival di, tra servizi realizzati dietro .